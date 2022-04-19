Горлов затруднился ответить, когда севастопольцы будут получать качественные коммунальные услуги

Идет работа над ошибками

На сессии заксобрания Севастополя депутаты подняли вопрос о качестве получаемых севастопольцами услуг ЖКХ и ведется ли контроль за работой управляющих компаний.

В ходе обсуждения отчета по реализуемым задачам за 2021 год директора городского хозяйства Евгения Горлова лидер фракции ЛДПР в заксе Илья Журавлев акцентировал внимание на том, что в прошлом году произошла передача полномочий муниципалитетам по контролю за управляющими компаниями. В связи с этим он поинтересовался у главы горхоза, «почему севастопольцы до сих пор не получают качественные услуги». А в городе сейчас не хватает 1200 дворников, вместо озвученных руководителем горхоза 400.

На что Горлов ответил, что управляющие компании до сих пор находятся под управлением департамента имущественных и земельных отношений и городского хозяйства.

«Это одна из функций госполномочий, которая передается муниципальным округам, но это право они сейчас не реализуют, поскольку управляющие компании не в их пользовании», — отметил главный коммунальщик города.

Что касается качества предоставляемых в городе коммунальных услуг, то, по словам Горлова, «сейчас Госжилнадзор работу ведет». В дополнении к ответу глава горхоза лишь добавил, что проводятся ежедневные плановые мероприятия и ошибки анализируются, в частности, по завершающемуся отопительному сезону.

«Управляющие компании подают отчеты, которые будут анализироваться», — заключил он.

Напомним, с 1 апреля 2021 года все государственные управляющие компании были переданы в ведение муниципалитетов Севастополя.

Ольга Сурикова