На Мекензиевых горах людей хоронят в строительных отходах?

В социальных сетях севастопольцев появилась информация о том, что территория кладбища на Мекензиевых горах используется под свалку для строительных отходов.

Наш корреспондент осмотрел территорию кладбища и зафиксировал неоднозначное расширение территории для погребения.

На данных кадрах видно, что возле территории свежих захоронений появилась огромных объемов насыпь из перемолотого известняка, в которой уже появились новые могилы.

Также по всей территории наш корреспондент обнаружил сваленные кучи грунта уже другого цвета, в которых можно увидеть куски бетонной опалубки, ветки, доски и бордюры.

Сама территория кладбища вообще не имеет элементарного благоустройства: нет асфальтированной дороги, могилы соседствуют с отвалами грунта и горами сваленных булыжников.

Согласно данных публичной кадастровой карты данная территория отведена под 4 очередь кладбища «Мекензиевы горы». Тем не менее побывав на месте можно увидеть, что территорию под захоронение увеличили за счет засыпки поросшего деревьями оврага.

Отметим, что неровности рельефа с зеленными насаждениями засыпаны разного состава грунтами, без каких-либо ограждений, подпорных стен и других признаков инженерной мысли.

Наше издание отправило запросы в ответственные органы с целью узнать, в соответствии с какими проектными решениями была выполнена данная работа, а также мы поинтересовались соответствуют ли отвалы грунта на кладбище каким-то строительным нормам и законодательству России вообще.

Напомним, в Севастополе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате которой причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский