Севастополь встречает Новый год с бюджетом

Депутаты заксобрания Севастополя во втором чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно опубликованному на сайте местного парламента документу прогнозируемый общий объем доходов бюджета города составит 70,8 млрд рублей, из них 45,6 млрд рублей – дотации из федерального бюджета.

Объем расходов составит 75,3 млрд рублей. Дефицит бюджета города составит 4,5 млрд рублей.

В 2024 и в 2025 годах доходная часть бюджета с учетом федеральных дотаций будет снижаться. В 2024 году объем доходов составит 61,4 млрд рублей, а в 2025 году – 56,5 млрд рублей.

Дарья Тимофеева