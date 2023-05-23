Развожаев о ситуации с домом на Маячной: «Надо подключиться ко всем искам»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившейся в СМИ информации о выселении жильцов, в том числе инвалидов и детей, из малосемейного общежития по улице Маячной в Севастополе. Причиной этому стала продажа здания украинской фирмой частному лицу.

Региональное ведомство представит доклад о результатах расследования.

«Права людей пытаются нарушить. Совершенно логично надо подключиться ко всем искам. Тем более, мы предварительно изучили. Есть возможность в это дело включиться… Надо разобраться, зайти в процесс. Вернуть дом в собственность города. Понятно, что какие бы сложности юридические не были, мы должны это сделать и предоставить людям право соответствующим образом подписать социальный контракт с городом», — заявил в ходе заседания правительства 22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

При этом прокурор Севастополя Максим Жук заверил, что сейчас процесс выселения людей приостановят, пока не оспорят решение суда.

Известно, что ранее дом принадлежал предприятию «Монолитстрой», в 2021 году его поставили на баланс города. Граждане проживали в нем 30 лет, но в настоящее время здание числится нежилым, сообщили в информационном центре СК. Республиканский Следком уже начал процессуальную проверку.

Ольга Сурикова