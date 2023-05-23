Развожаев о ситуации с домом на Маячной: «Надо подключиться ко всем искам»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившейся в СМИ информации о выселении жильцов, в том числе инвалидов и детей, из малосемейного общежития по улице Маячной в Севастополе. Причиной этому стала продажа здания украинской фирмой частному лицу.
Региональное ведомство представит доклад о результатах расследования.
При этом прокурор Севастополя Максим Жук заверил, что сейчас процесс выселения людей приостановят, пока не оспорят решение суда.
Известно, что ранее дом принадлежал предприятию «Монолитстрой», в 2021 году его поставили на баланс города. Граждане проживали в нем 30 лет, но в настоящее время здание числится нежилым, сообщили в информационном центре СК. Республиканский Следком уже начал процессуальную проверку.
Ольга Сурикова