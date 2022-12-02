Правительство Севастополя отсудило у офшорной компании земельный участок вблизи Михайловской батареи

В Севастополе в районе бухты Матюшенко, вблизи Михайловской батареи, появится новая зона отдыха. На данную территорию претендовала офшорная фирма. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В своем докладе директор Департамента архитектуры и градостроительства города Максим Жукалов отметил, что в Нахимовском районе, в районе бухты Матюшенко появится парк с выходом к морю.

«Проектом предусмотрено раздел земельного участка с видом разрешенного использования строительство комплекса объектов и сооружений жилищного и общественного назначения с элементами благоустройства. Площадь участка составляет 11,8 га. И выделение из него территории существующих военных городков и территории общего пользования: планируемый парк 5 га обеспечен выходом к морю и причалом», — сообщил Жукалов и добавил, что новых объектов строительства на данному участке не предусмотрено.

Публичные слушания по поводу судьбы данного участка прошли еще в 2018 году.

Губернатор уточнил, что участок пытались оспаривать «офшорные товарищи».

«Компания, которая офшорная, пыталась оспаривать. Наши юристы работали по этому поводу, сейчас участок зарегистрирован за городом», — заверила вице-губернатор Светлана Пирогова.

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Ольга Сурикова