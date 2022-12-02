В Севастополе за год выявили 190 случаев заболевания ВИЧ

В Севастополе 1 декабря прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Анонимное бесплатное тестирование на площади Нахимова прошли 245 человек в возрасте от 18 до 70 лет. У обследованных ВИЧ-инфекция не подтверждена, сообщает правительственный портал.

«За последний год в России было выявлено 59 тысяч вновь заболевших, из них 190 человек – в нашем городе. Это люди, которым впервые был установлен диагноз ВИЧ. Всего на диспансерном учете у нас состоит более 2 600 человек», — отметила эпидемиолог Центра СПИД городской инфекционной больницы Наталья Аркадова.

Заведующая Центром СПИД городской инфекционной больницы Светлана Ряднова подчеркнула, что часто люди, у которых выявили данное заболевание, перестают бороться, скрывая свое состояние из-за того, что общество их не принимает, они доводят эту инфекцию до последней стадии – СПИДа, которая является на 100% летальной.

Как сообщают врачи, сегодня ВИЧ-положительные могут принимать препараты, блокирующие размножение и рост пораженных клеток, и вести нормальный образ жизни: работать, иметь семью и здоровых детей.

«Существуют определенные мифы, люди считают, что эта болезнь не всех, а только тех, кто ведет асоциальный образ жизни, но это не так. Если сначала именно употребляющие инъекционные наркотики составляли основную массу – почти 100%, то сейчас более 60% составляет половой путь инфицирования, а потребители наркотиков – чуть больше 20%», — сообщила Аркадова.

По словам специалистов, самое главное в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции – информация и своевременность.

«Наша основная задача – дать понять людям: не прячьте эту проблему, а наоборот, проверяйте свой ВИЧ-статус, это то же самое, что знать свою группу крови. Основные пути передачи ВИЧ сейчас – половой и, что самое страшное, вертикальный, то есть от матери к ребенку. То есть мать, не зная, что заражена, вынашивает ребенка и через грудное вскармливание его заражает. Задача нашей работы – выявить, довести, обеспечить лечение и свести стигматизацию общества до нуля», — подчеркнула Светлана Ряднова.

Те, кто не успел пройти тестирование на выявление ВИЧ-инфекции в ходе акции, могут в любой день обследоваться в Центре СПИД по адресу ул. Коммунистическая, 40. Сдать анализ можно бесплатно каждый будний день с 08:00 до 13:00.

Ольга Сурикова