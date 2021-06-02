Правительство Севастополя добивается от парламента введения штрафов за парковку

История с платными парковками в Севастополе все больше напоминает детектив

Сегодня на заседании правительства Севастополя директор дептранса Павел Иено анонсировал повторное вынесение правительством на рассмотрение заксобрания законопроекта «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

Иено пояснил, что данные изменения имеют технический характер и связаны с замечаниями городской прокуратуры к тексту закона.

Основной правкой в закон по словам директора дептранса является изменение ответственного за выдачу штрафов с горхоза на дептранс, а также сообщил, что система уже работает с 1 июня, в связи с чем все те, кто не оплатил платные парковочные места с этой даты получат штраф.

«Согласно законодательству, вся информация по штрафам хранится в течении двух месяцев и в течение этих двух месяцев, орган, уполномоченный составить протокол об административном правонарушении, может его написать», — сообщил Иено.

Напомним, что в начале марта на пленарном заседании депутаты заксобрания отказались поддержать законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

В настоящее время статьей 12 Закона «Об административных правонарушениях» в полномочия департамента транспорта входит наложение штрафов только за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в транспорте общего пользования, таким образом до принятия изменений в закон департамент транспорта не может выписывать протоколы о нарушении.

1 июня представитель дептранса заявил, что внесение изменений в региональный КоАП – это чисто технический вопрос.

Добавим, что в городе определили места размещения платных парковочных мест в центре города еще в декабре 2018 года, однако из-за отсутствия доступа оператора парковок к базе данных ГИБДД, платные парковки так и не заработали.

Дмитрий Островский

Фото: pixabay.com