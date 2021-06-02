Горлов пообещал убрать все незаконные шлагбаумы во дворах

И выставить счет за демонтаж

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов категорично отнесся к желанию жильцов устанавливать шлагбаумы и ограждающие устройства у себя на придомовых территориях.

Горлов рассказал, что их департаментов на комиссиях постоянно рассматривается такая проблема, как незаконная установка каких-либо ограждающих устройств: блокираторов, заборов, шлагбаумов, сеток и прочего. Он подчеркнул, что среди прочего, данные конструкции в ночной период могут навредить здоровью человека, так как иногда люди натягивают сетки, провода, которые ночью при переходе просто не видно.

«Соответственно, здесь избирательного подхода нет. Если объект установлен незаконно, он подлежит демонтажу. Мы порядка 279 объектов исследовали, 71 уже демонтирован, 262 предписания выдали на устранения таких объектов. И работу будем продолжать», – ответил глава горхоза.

Напомним, накануне вышел сюжет, в котором говорилось, что жители проспекта Генерала Острякова, 11А, просят вернуть им шлагбаум на въезде во двор. Они жалуются, что несколько человек уже попали под машины, выходя из подъезда. К тому же, чиновники из соседних департаментов правительства стали парковать у них во дворе свои автомобили.

На что Евгений Горлов категорично ответил, что ограждающие конструкции устанавливать без согласования с управлением архитектуры, общедомовым комитетом и департаментом городского хозяйства нельзя.

При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о придомовой территории, а о городской собственности.

«Люди устанавливали конструкции на свежий асфальт, нанеся ему вред. Есть репортаж, где люди говорят, что это они установили, соответственно, им в рамках закона будем выставлять претензии: кто установил, потому что городской бюджет понес затраты на демонтаж», – заключил Горлов.

Ольга Сурикова