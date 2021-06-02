Горлов пообещал привлечь к ответственности вандалов, исписавших стену у Памятника Затопленным кораблям

Вандалы указали, где их искать

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что его управление уже запросило видео с камер видеонаблюдения для передачи заявления в полицию на вандалов, расписавших стену рядом с мемориальной табличкой «Здесь 28 ноября 1905 года царскими войсками были зверски расстреляны революционные матросы крейсера «Очаков».

Глава горхоза подчеркнул, что участились случаи, особенно в этом году, порчи памятников культурного наследия, при чем не обычных стен, а именно культурного наследия в центре города.

В частности, сегодня утром коммунальщики обнаружили исписанной именами и аккаунтами в соцсетях стену у памятника Затопленным кораблям.

«Сегодня делаем заявление, снимаем с видеокамер информацию, в том числе и с ресторана, который рядом находится, и данных нарушителей будем устанавливать в законном порядке, и привлекать к ответственности», – заявил Горлов.

Он добавил, что, как только прекратиться дождь, стенка будет приведена в надлежащее состояние.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 30 мая сотрудники «Парки и скверы» в парке Победы обнаружили мусорные урны, сложенные друг на друга в виде «башни». Глава департамента горхоза Евгений Горлов пообещал привлечь виновных к ответственности.

Ольга Сурикова