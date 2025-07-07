Экс-министр транспорта России мог покончить с собой после увольнения

Телеграм-канал «Известий» сообщил о самоубийстве бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. Утром 8 июля указом президента Владимира Путина он был освобождён от должности. Официального подтверждения гибели пока нет.

По данным телеграм-канала 112, на Старовойта дал показания экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный по делу о хищениях при строительстве фортификаций. Утверждается, что после увольнения Старовойт свёл счёты с жизнью в собственном доме в Подмосковье.

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