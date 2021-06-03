Подросток упал с 8 этажа в Симферополе

Дурачился и не удержался

В Симферополе с 8-этажного жилого дома упал 15-летний подросток и разбился. По данным СМИ, несчастный случай произошел в момент, когда ребенок сидел на перилах, передает «Крыминформ».

«Подросток 2006 года рождения упал с восьмого этажа дома на улице Мате Залки в Симферополе – он сидел на перилах, дурачился, не смог удержать равновесие. Скончался в автомобиле «скорой помощи», – сообщает издание на ссылкой на свой источник.

Проверку обстоятельств происшествия проводит Следственный комитет.

«В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Симферополя, будут установлены причины произошедшего, условия проживания и обучения несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Напомним, в Севастополе, 29 мая, из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 7 месяцев. Малыша удалось спасти.

Ольга Сурикова