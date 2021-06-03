Севастопольцы столкнулись с невозможностью оплатить парковку

В центре города не работают паркоматы

Правительство Севастополя проинформировало, что с 1 июня в городе появились зоны с платной парковкой, и теперь неоплатившим грозит штраф в 1500 рублей.

Сразу после этого в соцсетях севастопольцы стали жаловаться на неработающие паркоматы.

Так, пользовательница Instagram arctic_blond подробно описала, как попыталась найти в центре города, на Большой Морской, работающий паркомат и честно пройти всю указанную процедуру оплаты.

Девушка припарковала возле дома №31 на Б. Морской, 31, ближайший паркомат она увидела аж возле ТЦ «Диалог» (Б. Морская 25). Однако он не работал, на нем была надпись «обратитесь в другой автомат». «Какой другой? Где его искать? Ещё написано, что нужно знать номер своей парковочной зоны. А как его узнать? Вернулась к машине – никаких знаков с номером парковочных зоны нет. Прошлась наверх по улице до Б. Морской, 43, ни паркоматов, ни номеров зоны», – написала автовладелец на своей странице. Завершив свои дела, она вернулась к машине через минут 40 и автомат по-прежнему не работал.

По дороге она встретила еще один паркомат на Большой Морской, 43, он тоже оказался неработающим.

Теперь женщина не знает, ждать ей штраф или нет при нереализованном желании оплатить парковку.

Ольга Сурикова

Фото:instagram.com/arctic_blond