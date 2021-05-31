В Севастополе произошла трагедия: ребенок выпал из окна

Следком проводит проверку

В Севастополе, 29 мая, из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 7 месяцев – сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Малыш выпал со второго этажа дома по улице Строительная. Пока мама ненадолго отлучилась на кухню, ребенок выбрался из кроватки, залез на подоконник и выпал из окна.

Он был доставлен в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и оказали своевременную медицинскую помощь: на сегодня его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья малыша характеризуется как благополучная, на учете не состоит.

Напомним, вначале мая на пожаре погибла пятилетняя девочка, а ее десятилетняя сестра с ожогами 85% тела была доставлена в Краснодарский ожоговый центр.

Дарья Тимофеева

Фото: Следком в Крыму и в Севастополе