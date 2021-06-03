Для получения соцпомощи в Севастополе теперь меньше нужно документов

Соцзащита планирует сама запрашивать ряд справок

На последнем заседании правительства Севастополя было принято постановление, которым упрощается порядок сбора документов для получения государственной социальной помощи малоимущими семьями.

Согласно принятому постановлению, теперь заявителю не нужно предоставлять справку о составе семьи. Директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко отметил, что заявитель теперь самостоятельно будет декларировать всех членов семьи, которые с ним проживают и ведут совместное хозяйство. «Данные сведения будут проверяться органами соцзащиты в МВД России в рамках межведомственного взаимодействия», – пояснил он, сообщает пресс-служба правительства города.

Также подтвердить размер льгот на оплату ЖКУ малоимущая семья теперь сможет квитанцией, которой оплачивает данные услуги. Эти сведения будут использованы при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на выплату и размера госсоцомощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в России с 11 мая начинает действовать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволит назначать и осуществлять различные меры без заявления и при обращении нуждающихся.

Ольга Сурикова