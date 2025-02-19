Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского будут двухъярусными

Подпорные стены на улице Адмирала Октябрьского, которую перекрыли для проезда всех видов транспорта, будут двухъярусными. Все работы планируют выполнить до конца года. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

По его словам, проект ремонта подпорных стен очень сложный с технической точки зрения. На первом этапе проведут геологические изыскания, переустроят инженерные коммуникации и отсыплют дорогу щебнем для заезда техники. За зданиями, которые расположены рядом, будет вестись геотехнический контроль. Работы частично будут производиться ночью.

Существующие стены сложены из бутового камня без армирования. Их полностью заменят на конструкцию с буронабивными сваями, монолитным ростверком и армогрунтовым усилением, рассчитанную на сейсмику 8 баллов. Гарантия такой конструкции – 50 лет.

Внешний вид новых стен утвердит Архитектурно-художественный совет, но визуально улица останется неизменной.

Напомним, что общая стоимость работ по восстановлению подпорных стен определена пока в размере 750 млн рублей.

Также стало известно, что брусчатка на улице Шмидта и Демидова не является культурным наследием.

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Ольга Сурикова