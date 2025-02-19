Брусчатка на улице Шмидта и Демидова — не культурное наследие

В Севастополе в связи с ремонтом аварийных подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского и направления транспортных потоков по соседним улицам дорожники сняли брусчатку на улицах Шмидта и Демидова. В городском правительстве неоднократно повторяли, что булыжники вернутся на место в том виде, в каком были там изначально.

При этом и.о. вице-губернатора Павел Иено уточнял, что брусчатка —«это объект культурного наследия, и поэтому мы обязаны его сохранить и вернуть в первоначальном виде. Поэтому принято решение достаточно бережно демонтировать эту брусчатку, её отсортировать, обработать и дальше восстановить на данной улице в том первоначальном виде, в котором она была».

«Севкор» направил информационные запросы в департамент архитектуры и градостроительства и в Севнаследие. Вопросы были для обоих ведомств одинаковые: «Отнесена ли брусчатка в Севастополе к объектам культурного наследия? Во время демонтажа были ли камни брусчатки промаркированы? Какие нормы и требования к хранению брусчатки? Какое ведомство контролирует демонтаж брусчатки и последующее ее хранение?»

Департамент архитектуры в качестве ответа в своем письме порекомендовал нам посмотреть сюжеты госСМИ. Мы внимательно посмотрели и в них говорится, о брусчатке как «историческом каменном покрытии».

А вот Севнаследие ответило нам с нарушением установленного срока — более 7 дней ( отправляли 7.02 ) и также сослалось на уже вышедшие сюжеты на гостелевидении. Однако в этом письме добавлено: «Дополнительно информируем, что брусчатка по указанным улицам объектом культурного наследия не является».

В связи с этим возникает вопрос, насколько востребованной будет ее укладка обратно или автомобилистов все-таки важнее сохранность своей подвески.

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Ольга Сурикова