В Крыму опровергли фейки о якобы готовящейся террористической атаке в школах Керчи

В Крыму распространяется ложная информация о якобы готовящейся террористической атаке в ряде школ Керчи. Этой дезинформацией противники пытаются запугать жителей Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Лично нахожусь в тесном контакте с правоохранительными органами и внимательно отслеживаю ситуацию и возможные угрозы. Никаких достоверных данных, подтверждающих подобные действия, нет», – написал глава Республики Крым в своих официальных ресурсах.

В Крыму обстановка спокойная, никаких угроз нет. Крымчан призывают доверять только официальным источникам и не распространять слухи.

Напомним, крымские власти опровергли появившуюся в СМИ информацию о пятне мазута площадью 3 км в Ялте.

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