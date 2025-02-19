Изменилась схема движения маршрута №5

В Севастополе, исходя из результатов мониторинга работы маршрутов общественного транспорта, вносятся изменения в схему движения автобусного маршрута №5, сообщает Севдортранс.

При движении по маршруту от конечной остановки «ул. Токарева» автобусы не будут заезжать на остановку ГУП «Севэлектороавтотранс им. А.С. Круподёрова».

При движении в сторону конечной остановки «ул. Токарева» заезд на остановку ГУП «Севэлектороавтотранс им. А.С. Круподёрова» сохраняется.

Напомним, в Севастополе сохранили бесплатный проезд для всех льготных категорий граждан.

Также в Севастополе запустили новый междугородний автобусный маршрут «Севастополь — Снежное» с промежуточной остановкой в Мариуполе.