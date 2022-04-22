Почему Севастополь тонет в строительном мусоре?

На этой неделе на сессии заксобрания Севастополя самой обсуждаемой темой стала проблема постоянно растущего количества свалок строительного мусора. Разбираемся почему это происходит.

Спрос и предложение

В условиях рыночной экономики любая экономическая активность обусловлена двумя составляющими — спросом и предложением.

С возвращением в Россию в Крыму и Севастополе активно начала развиваться сфера строительства. За федеральные средства уже возведены аэропорт, скоростная трасса «Таврида», две мощные электростанции, строится культурный кластер, яхтенная марина в Балаклаве, активно вводится в эксплуатацию новое жилье, наш город находится в первой десятке регионов России по этому показателю.

Все это порождает спрос на устранение со строительных площадок Севастополя огромных объемов отходов. Зайдя на популярные сайты севастопольцы найдут сотни предложений по предоставлению услуг на вывоз строительного мусора. Иногда горожане и собственными силами избавляются от остатков ремонта, сбрасывая мешки со «стройняком» в контейнеры, которые для этого совсем не предназначены.

Фото: п. Передовое, ул. Богданова

Надо понимать, что отходы, появляющиеся в процессе строительства или ремонта, с точки зрения экологического законодательства, отличаются от твердых коммунальных отходов, которые мы с вами производим в процессе своей жизнедеятельности.

С отходами строительства необходимо обращаться определенным образом – их должны вывозить, утилизировать, перерабатывать или хранить компании, имеющие определённые разрешительные документы – лицензии.

Более того, для соответствующего обращения со строительным мусором должна быть построена определенная инфраструктура или закуплена техника, например, дробильные машины, которые могут превратить остатки строительства в полезный щебень.

Возвращаясь к сотням предложений на этом рынке Севастополя, и сравнив их с количеством выданных лицензий, можно сказать, что в городе сформировался огромный теневой рынок.

Преступная экономия

Наличие лицензии – это не просто наличие «бумажки», это документ, говорящий, что предприниматель знает, как необходимо обращаться с отходами разного класса опасности. Фирма с лицензией, как правило, обладает соответствующей технической базой для перевозки или переработки строительных отходов.

В Севастополе эта деятельность еще более осложнена тем, что в городе нет специального полигона, а свалка в Первомайской балке предназначена для коммунальных отходов. Завоз туда строительного мусора строго запрещен.

Именно в связи с этим у строительного мусора в Севастополе только два пути – либо переработка, либо вывоз за пределы нашего региона. Правда, если вы нацелены на законное решение этой задачи.

Фото: лесопосадки в районе улицы Жидилова

Большинство перевозчиков предпочитают сэкономить полученные от строителей средства на вывоз отходов, ведь переработка требует наличие дополнительной техники, ранее мы приводили в пример дробильные машины, а вывоз на территорию Крыма занимает много времени и также требует дополнительных затрат.

Желание сэкономить, а значит заработать, приводит к тому, что перевозчики сваливают мусор по севастопольским балкам, лесам и полям, даже при условии, что дополнительные средства на вывоз или переработку внесены в сметы, например, государственных строек.

Как бороться?

Жители и депутаты городского совета, а также общественники постоянно фиксируют места сброса строительных отходов.

Не сложно догадаться, что жулики везут мусор в тихие места, расположенные, как можно ближе к строительным площадкам. Отходы, сваленные на берегу водоёма в селе Гончарном, вряд ли приехали туда из Инкермана. Свалка площадью в 36 гектар на территории кладбища «Мекензиевы горы» не могла быть не замеченной сотрудниками, содержащими этот объект. Кучи мусора совсем рядом с жилыми домами на улице Богданова вряд ли появились там в связи со стройкой на улице Шевченко.

Фото: п. Орлиное

Другими словами, деятельность «теневых» дельцов в Севастополе в принципе достаточно прозрачна и при желании надзорные органы могут с большой долей вероятности определить откуда взялся тот или иной строительный мусор. Однако, судя по растущему числу свалок этого не происходит. Возможно их ресурсов просто не хватает.

Тогда для более эффективной работы по отслеживанию образования свалок, без новых технологий не обойтись. В России такие технологии применяются с 2020 года, например, в Москве ввели электронные талоны на вывоз отходов, которые регистрируются в единой электронной системе. Без талона на каждую поездку вы не сможете осуществлять вывоз.

Фото: п. Передовое, п. Гончарное

Цифровой контроль позволяет представителям надзорных органов гораздо более эффективно и централизовано бороться со свалками. В московской автоматизированной информационной системе можно найти информацию о местах образования стройотходов, их точном объеме, перечень всех участников процесса, а также полный маршрут передвижения от места образования до конечной точки. Подобная информация была бы большим подспорьем для неравнодушных граждан и общественников.

Вторым важным аспектом после контроля является удобство для производителей мусора. Тут на сцену выходят предприниматели. В Севастополе существуют вполне легальные, имеющие лицензию компании, которые посредством переработки могут превратить строительный мусор в полезное сырье, которое затем запускается в производственный цикл.

Такие предприятия могут решить проблему с мусором вполне цивилизованным и выгодным способом. Как рассказал руководитель «ИСМ ПЕРЕРАБОТКА» Михаил Шумаков, на базе его предприятия создан дробильно-сортировочный комплекс, способный перерабатывать более 100 000 тонн строительных отходов в месяц.

«Мы, обследуем, отбираем и сортируем строительный мусор на различные фракции, например, бетон, метал, дерево. Бетон мы превращаем во вторичный щебень, метал сдаем на переплавку, все что остается своими силами транспортируем на полигон под Белогорском» — рассказал Шумаков.

Всего в Севастополе пять предприятий, которые могут заниматься переработкой.

Создать эффективную систему обращения строительных отходов в Севастополе, построенную на базе цифрового контроля и налаженных связей между строителями и компаниями по переработке вполне возможно, однако для этого должна быть политическая воля городских властей. Заметим, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что городские власти хотят решить эту проблему раз и навсегда. Так ли это покажет время.

Дмитрий Островский