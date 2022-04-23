В Севастополе простились со старшим мичманом с крейсера «Москва»

Погиб, спасая свою команду

В Севастополе 22 апреля простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым — старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Иван Вахрушев родился в поселке Нижний Турунъю Койгородского района Республики Коми.

В 2000-м году он стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере «Москва».

В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

«Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

Напомним, первые сообщения о повреждении крейсера «Москва» появились утром 14 апреля. А 15 апреля уже в официальной информации говорилось, что флагман ЧФ потерял устойчивость после полученных повреждений и затонул.

Ольга Сурикова