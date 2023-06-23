Пляж «Ушакова балка» планируется к открытию

Городское хозяйство
23-06-2023
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В ходе сессии Заксобрания Севастополя стало известно, что в городе в список официальных может вернуться пляж «Ушакова балка», закрытый в прошлом году в связи с требованиями повышенной безопасности на фоне проведения специальной военной операции.

«Сейчас планируется запустит пляж Ушакова балка. Вернуть его севастопольцам», — сообщил депутат Вячеслав Камзолов.

Однако место отдыха будет иметь определенный режим посещения, который будет согласовываться с военными. 

«Только надо будет согласовать с военными периодичности присутствия на пляже», — добавил он.

Ольга Сурикова
Фото: po-krymu.ru

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