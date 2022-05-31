Пляж «Ушакова балка» закрыт в связи со спецоперацией

Доступ на пляж «Ушакова балка» закрыт в связи с требованиями повышенной безопасности на фоне проведения специальной военной операции, пояснил сегодня на заседании правительства глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация здесь не связана ни с какими частными интересами, ни с какими отдельными желаниями департамента городского хозяйства. У нас, как вы все знаете, идет специальная военная операция и соответственно нельзя забывать, что Севастополь – это главная база Черноморского флота. В связи с этим правоохранительными органами и теми, кто отвечает за безопасность прежде всего жителей Севастополя, проводятся определенные мероприятия, цель которых я раскрывать не могу», — заявил Развожаев.

Градоначальник пояснил, что, как только обстановка позволит, доступ на пляж будет открыт. При этом перечень мест, закрытых для купания, будет увеличен, это коснется целого ряда территории Большой севастопольской бухты.

Дарья Тимофеева

Фото: po-krymu.ru