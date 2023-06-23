Еще одно землетрясение произошло в Черном море

Вечером 22 июня в Черном море в районе Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейсмособытие произошло в 19 часов на глубине 10 км. Эпицентр находился предположительно в 30 км от Анапы. В МЧС подчеркнули, что жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

По данным портала My Earthquake Alerts, вечером 22 июня также было зафиксировано землетрясение в районе Новороссийска. Его эпицентр находился на глубине 73,7 км. Магнитуда составила также 3,6.

Напомним, в ночь на 22 июня у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Ольга Сурикова