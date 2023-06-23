Сегодня Госавтоинспекция Севастополя проведет рейд «Ночной город»

В Севастополе в вечернее и ночное время пятницы сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Ночной город», направленное на стабилизацию дорожной обстановки и профилактику правонарушений. Под особым вниманием будет соблюдение водителями трезвости за рулем.

Уже с начала года на дорогах города выявлено 527 водителей в состоянии опьянения, 61 из которых управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ольга Сурикова