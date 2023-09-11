Пляж Хрустальный разобрали до завершения купального сезона

Пляж на мысе Хрустальный этим летом, да уже и осенью, оказался самым часто упоминаемым этим летом. Но никак не из-за его комфортности для отдыхающих.

Обещания оператора пляжа о приятной лаунж-зоне, детской площадке остались на бумаге, здесь весь сезон постоянно велись какие-то земляные работы. Спортивная площадка была реализована в виде трех турников советского образца.

И вот под закат купального сезона была целая шумиха по поводу цены на туалет. Местных, да и туристов возмутила стоимость в 50 рублей одного посещения. И.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Вероника Лисовская сообщила, что городские власти добились удешевления стоимости его посещения на 20 рублей. Тут же на выходных журналисты писали, что оператор вернул обратно старый ценник.

Сегодня днем корреспондент «Севкора» лично проверил, что с понедельника уборную комнату можно посетить за 30 рублей, а ветераны и инвалидам бесплатно. При этом чистота самой комнаты и внешний вид душа никак не соответствуют пляжу в центральной части города.

А еще оператор уже демонтировал спасательную вышку, лестницу для спуска в воду и исчезли буи в море. Купаться теперь на Хрустальном не только не очень приятно, но и опасно.

Хотя официально в Севастополе купальный сезон продолжается до 15 сентября и люди еще активно ходят на море — погода позволяет.

Только бассейну здесь все ни по чем. В этом году как-то даже ушла тема необходимости сноса сноса этого объекта как незаконно возведенного.

Ольга Сурикова