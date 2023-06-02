На Хрусталке будут лаунж-зоны, засыпанные галькой

Об этом рассказал заместитель директора Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Евгений Капутин.

По его словам, на конкурс оператора пляжа заявился один участник, он же стал победителем. Им стал ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный»». 18 мая был заключен договор. На пляже будут теневые навесы, душевые кабины, раздевалки, туалеты. Никаких заборов не будет. Будет несколько лаунж-зон, они будут засыпаны галькой, здесь будут детские зоны. Лаунж-зоны будут бесплатные. В центральной части пляжа будет карусель, детская площадка, новая спортивная площадка.

Напомним, ранее севастопольцы возмутились, что на пляже Хрустальный начали ставить опалубку под забор.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский