Ценами на топливо займется ФАС

В соцсетях Крыма и Севастополя в эти выходные был настоящий ажиотаж. Автовладельцы один за другим писали посты о том, что на заправках пропало дизельное топливо, а где удавалось его найти, как правило, неприятно удивляла выросшая цена, местами даже до 85 руб.

При этом в комментариях пользователи соцсетей писали, что в Краснодаре ДТ стоит 60,5 рублей.

Сегодня появилось сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что ведомство планирует проверить формирование цен на бензин и дизельное топливо на заправках, чтобы исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего, в том числе для аграриев.

«Будет проверены цепочки от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи на АЗС», —подчеркивается сообщении.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети