Хрустальный — самый худший пляж города

Хрустальный традиционно встречает лето в полуразобранном состоянии, но жителям центра города, не имеющим своего автотранспорта, деваться некуда.
— лежаки (платно);
— раздевалки;
— душ;
— навесы;
— кафе.
На пляже нет:
— туалеты (на реконструкции);
— детская площадка (поломана);
— спасатели.
Успеет ли новый подрядчик сделать пляж хотя бы к концу лета остается открытым. Пока он занят обустройством лаунж-зон с галькой на развороченном пляже с неработающими туалетами.
Губернатор Михаил Развожаев так прокомментировал состояние пляжа: «Хрустальный — отдельная история. Товарищ там до конца недели пусть на архитектурном совете покажет, что он собирается делать. А дальше будет принято решение, что делать. Пока там не красота, а черти что».
Если искать достоинства пляжа, то их нет. В общем, совет нашей редакции: если у вас есть возможность ездить на другие пляжи, то лучше выбирайте их.
Дарья Тимофеева
Фото: Дмитрий Островский