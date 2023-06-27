Хрустальный — самый худший пляж города

Хрустальный традиционно встречает лето в полуразобранном состоянии, но жителям центра города, не имеющим своего автотранспорта, деваться некуда.

На пляже есть:

— лежаки (платно);

— раздевалки;

— душ;

— навесы;

— кафе.

На пляже нет:

— туалеты (на реконструкции);

— детская площадка (поломана);

— спасатели.

Успеет ли новый подрядчик сделать пляж хотя бы к концу лета остается открытым. Пока он занят обустройством лаунж-зон с галькой на развороченном пляже с неработающими туалетами.

Губернатор Михаил Развожаев так прокомментировал состояние пляжа: «Хрустальный — отдельная история. Товарищ там до конца недели пусть на архитектурном совете покажет, что он собирается делать. А дальше будет принято решение, что делать. Пока там не красота, а черти что».

Если искать достоинства пляжа, то их нет. В общем, совет нашей редакции: если у вас есть возможность ездить на другие пляжи, то лучше выбирайте их.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский