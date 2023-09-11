В Севастополь пообещали этой ночью завезти дизельное топливо

Цистерны с дизельным топливом прибудут в Севастополь по железной дороге в ночь на 12 сентября. И к обеду оно будет уже на заправках. Такое обещание сегодня на заседании правительства дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отдельно он коснулся темы завышенных цен на ДТ на заправках и поручил своим заместителям проконтролировать этот вопрос.

«Есть факты, когда на отдельных заправках цена завышается серьезно. От того, какое сейчас среднее понимание… Просьба, по фактам, которые в интернете есть, где резкий рост цен — проверки организовать, соответствующие материалы в ФАС направить», — отметил Развожаев.

Напомним, автовладельцы Севастополя и Крыма жалуются на отсутствие ДТ на заправках, а также на завышенные цены там, где оно еще осталось.

Ольга Сурикова