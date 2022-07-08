В Горхозе затрудняются назвать точные сроки демонтажа шлагбаума возле «Аквамарина»

А пока субарендаторы зарабатывают

Шлагбаум, недавно появившийся на въезде на парковку возле отеля «Аквамарин», департамент городского хозяйства внес в свой график на демонтаж, но без точной даты. Такой ответ был получен корреспондентом «Севкора» на вопрос о сроках ликвидации незаконно установленной конструкции.

Напомним, в конце июня въезд на парковку возле пляжа «Аквамарин» сделали платным. Данную территорию, площадью 3 316 кв.м, взял в аренду с обязательством благоустроить ИП Рыбец Михаил Анатольевич. А в аренду сдает участок АО «Крымский электротехнический завод «Сатурн». Плату на въезде взимают на якобы благоустройство.

Ранее в департаменте городского хозяйства нашему изданию сообщали, что собственник должен демонтировать шлагбаум 4 июля.

По состоянию на 7 июля, парковка по-прежнему платная возле отеля и так просто туда не заехать.

Теперь горхоз обещает демонтировать шлагбаум самостоятельно, данные работы внесены в график на демонтаж. Но нам пояснили, что, по процедуре, это возможно не ранее, чем через 10 дней.

Ольга Сурикова