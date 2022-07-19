В Севастополь с материка теперь можно приехать по «единому» билету

Развожаев сам проверил

В Севастополь и Крым запустили мультимодальные перевозки из аэропорта Сочи на полуостров и обратно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что была поддержана инициатива региона о запуске «единого» билета из Сочи в Севастополь.

«Помимо этого, в рамках мультимодальных перевозок планируем в скором времени подключить стыковку в Сочи и с ж/д транспортом. Теперь пассажирам не надо искать варианты пересадок и думать о том, как добраться на полуостров. Билет можно купить одной транзакцией: сразу на самолет в аэропорт Сочи и на автобус из/в Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь. Проверил сам, система работает удобно», — написал Развожаев в своем Telegram.

Он уточнил, что автобусы, перевозящие пассажиров, рассчитаны на 43 места и включают багажное отделение.

Воспользоваться услугой мультимодальных перевозок можно на BiletDV.ru, Ozon.ru , сайтах авиакомпаний.

Напомним, в Крыму и Севастополе в связи с проведением специальной военной операции и отменой авиарейсов у туристов начались проблемы с логистикой.

Ольга Сурикова