Экс-глава Ленинского района в Севастополе стал министром в Запорожье

Возглавлявший с 2016 по 2019 год Ленинский муниципальный округ депутат-единоросс Антон Тицкий стал министром по молодежной политике Запорожской области.

До назначения на этот пост Тицкий трудился на должности советника главы Росмолодежи.

Его во время поездки в Мелитополь представил первый заместитель Администрации президента России Сергей Кириенко.

По замыслу Кириенко, Тицкий должен комплексно подойти к реализации молодежной политики, займется созданием инфраструктуры для молодежи и новых социальных лифтов.

Добавим, Тицкий родился в Севастополе в 1990 году. Общественно-политической деятельностью начал заниматься в старших классах. В 2011 году создал «Русское молодёжное движение», состоял в молодежном крыле политической партии «Русский блок», активно участвовал в событиях «Русской весны».

В 2019 году окончил РАНХиГС по специальности госуправление. Среди интересов на странице в социальной сети Вконтакте указан дайвинг-клуб «Матерые бобры».

Дарья Тимофеева

Фото: страница Антона Тицкого Вконтакте