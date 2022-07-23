В Херсонской области заблокированы Google, YouTube и Viber

По требованию замглавы администрации

В Херсонской области отключили поисковую систему Google, а также YouTube и Viber. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он отметил, что поисковик заблокирован как элемент информационного терроризма,

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — пояснил Стремоусов свое решение.

Ранее Google был заблокирован в Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ в России к Instagram. Также ведомство заблокировало Meta как экстремистскую организацию

Ольга Сурикова