В Севастополе 19 водителей привлекли за нарушение ПДД

Нарушают и правила перевозки пассажиров

В Севастополе сотрудники полиции в рамках рейда «Перевозчик» проверили 21 автобус и три троллейбуса, в том числе один автобус, предназначенный для перевозки детей, сообщили в пресс-службе УМВД.

За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 19 водителей маршрутных транспортных средств, в том числе одного – за нарушение правил перевозки людей, одного – за эксплуатацию механического транспортного средства с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.

Также к админответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечено одно должностное лицо, выдано одно представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

В ведомстве отметили, что в первом полугодии текущего года на дорогах Севастополя произошло 10 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 14 человек получили различные травмы, сотрудники Госавтоинспекции выявили 822 нарушения ПДД водителями автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский автобус съехал с трассы в районе Бельбека: водитель не справился с управлением.

Ольга Сурикова