Пентагон замедлил снабжение ВСУ

Пентагон замедлил снабжение части войск ВСУ — у него заканчиваются деньги для замены оружия. Об этом говорится в письме оборонного ведомства, направленном Конгрессу США.

«Пентагон предупреждает Конгресс о том, что у него заканчиваются деньги для замены оружия, которое США отправили в Украину, и он уже был вынужден замедлить снабжение некоторых войск», — пишет AP со ссылкой на письмо Пентагона американскому Конгрессу.

Так, согласно подсчетам контролера Пентагона Майкла Маккорда, из 25,9 млрд долларов, выделенных на пополнение запасов, отправляемых на Украину, осталось 1,6 млрд. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, в запасах у США остались дополнительные 5,2 млрд долларов для Киева, выделенные еще год назад.

Ранее президент США Джо Байден согласовал временный бюджет страны на 45 дней, избежав остановки работы американского правительства в последний день. При этом в новом бюджете нет пункта о помощи Украине.

Ольга Сурикова