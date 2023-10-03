Севастополец обнес квартиру соседки, пока она лежала в больнице

В Севастополе задержан местный житель за кражи из квартиры и пекарни

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, мужчина узнал, что его пожилая соседка находится на лечении в больнице, а ключ от своей квартиры хранит в подъезде, и решил воспользоваться этим. Он проник в ее квартиру и похитил бытовую технику: телевизор, микроволновую печь, электрический чайник и аудиоколонки общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Через несколько дней он повредил замок входной двери в пекарне, забрался в помещение, похитил кофемашину стоимостью 250 тысяч рублей и скрылся. Украденную технику он сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на покупки и развлечения.

Оказалось, что фигурант уже был судим за кражи и грабежи.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за кражи.

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Ольга Сурикова