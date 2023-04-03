Пенсионерка из США передаст медали отца в Севастополь

В Музей обороны Севастополя русские эмигранты передадут из США медали ветерана советской армии. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин.

Письмо от 75-летней Риты Токаревой пришло на электронный адрес музея. Пенсионерка сообщает, что она 45 лет назад покинула СССР и хранит награда своего отца 1910 года рождения.

«Живу в США 45 лет и здесь они (награды – ред.) никому не нужны», — написала женщина.

Она попросила помочь с пересылкой медалей в Севастополь и добавила, что рада за Россию и особенно за Владимира Путина.

Напомним, все здания и земли на территории Исторического бульвара, которые перешли в собственность третьих лиц, будут переданы музею обороны Севастополя, а сам бульвар и панораму откроют в 2025 году.

Дмитрий Островский