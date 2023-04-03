Жители Северной стороны больше не будут переплачивать за автобусы во время перекрытия рейда

В Севастополе установят адекватный тариф на автобусных маршрутах, которые запускают на время остановки движения катеров через бухту. Такое поручение было дано сегодня, 3 апреля, губернатором Михаилом Развожаевым во время аппаратного совещания.

Губернатор подчеркнул, что стоимость проезда в компенсационных автобусах не должна быть 100 рублей.

«Сделайте там внутренне субсидирование — не должен он стоить 100 рублей. Должен стоить столько же, сколько поездка на катере. Это такая экстренная мера, она вводится на момент перекрытия рейда», — подчеркнул Развожаев.

Он добавил, что новый тариф должен действовать уже при следующем перекрытии рейда.

Ольга Сурикова