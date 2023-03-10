Музею обороны передадут все развлекательные заведения на Историческом бульваре

Все здания и земли на территории Исторического бульвара, которые перешли в собственность третьих лиц, будут переданы музею-заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом сообщил сегодня журналистам директор музея Михаил Смородкин.

Он рассказал, что пока идет реконструкция Панорамы и Исторического бульвара решаются параллельно и спорные вопросы, связанных с имуществом третьих лиц на территории Исторического бульвара.

Смородкин констатировал, что за украинский период многие объекты музея, здания, земля под этими зданиями вышли из хозяйственной деятельности музей по разным причинам.

«Сегодня мы вооружены поручением президента освободить всю территорию Исторического бульвара от имущества третьих лиц. Там есть разные процедуры: с кем-то мы судимся, у кого-то придется это имущество выкупить, правительство нам передает часть земельных участков, зданий, которые попадают в перечень этих объектов», — отметил он и добавил, что пересмотр прав собственности коснется и здания боулинга, караоке и прочих, сдававшихся в аренду.

До 2025 года эти работы будут завершены.

Ольга Сурикова