В Севастополе вновь поднят вопрос о сроках завершения реконструкции Исторического бульвара и Музея обороны

Директор музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин заявил, что Исторический бульвар и музей обороны города откроют в 2025 году. Об этом он заявил изданию РИА Новости Крым.

«Перед нами стоит задача от министерства культуры открыть панораму вместе с Историческим бульваром», – сказал Смородкин на территории объекта реставрации.

Директор музея заявил, что Исторический бульвар и музей обороны города откроют в 2025 году.

«Правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию», — рассказал он.

Там уже построили четыре новых здания и завершают благоустройство. Также, по его словам, в этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на бульваре.

Напомним, Исторический бульвар, всегда служивший излюбленным местом для прогулок горожан, был закрыт на реконструкцию в ноябре 2018 года. Тогда планировалось завершить работы до конца 2019 года.

Ольга Сурикова