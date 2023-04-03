Нашумевшие конструкции с площади Восставших исчезли бесследно

Наделавшие шуму инсталляции на площади Восставших —надпись «Севастополю 239 лет» и пластиковая ива —исчезли также неожиданно, как и появились, не оставив следа даже в городском бюджете.

Как заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов, конструкции отсутствуют в проекте преобразования площади Восставших.

На вопрос телеканала «НТС», во сколько обошелся такой эксперимент, Горлов заверил, что ни во сколько.

«Их на сегодняшний момент никто не оплачивал. Они не входят в проектные решения. Соответственно, на сегодняшний момент в том виде, в котором есть площадь Восставших, она так и остается. Единственное – мы досадим розы, которые там дополнят и эстетику самого сквера, и клумбы подготовим к летнему периоду», — сказал он.

На уточняющий вопрос, а где теперь эти элементы, чиновник ответил: «Да нигде их нет».

Напомним, в середине марта в сквере на площади Восставших была установлена объемная надпись надпись «Севастополю 239 лет». И это при том, что 2023 год – юбилейный для города-героя, уже 14 июня Севастополь отметит 240-летие.

Позже посреди сквера появилось огромное искусственное дерево, но через несколько дней оба объекта исчезли.

Ольга Сурикова