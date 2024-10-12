Печатный бетон на Хурстальном обойдется в 100 млн рублей и будет готов к Новому году

На набережной пляжа Хрустальный наконец-то отказались от плитки, которую каждую осень смывает в море штормами, и решили уложить печатный бетон.

Согласно контракту на «Ремонтно-восстановительные работы по благоустройству пляжа «Мыс Хрустальный» работы закончат к декабрю нынешнего года, а их стоимость составит 106,253 млн рублей.

Подрядчиком выступает севастопольское предприятие ООО «Конверсия Юг», которое, согласно данным из открытых источников, специализируется на кровельных работах.

На сегодняшний день на набережной ведется демонтаж существующего покрытия.

Печатный или штампованный бетон — это бетон, поверхность которого обработана формами, имеющими определенный рельеф. В случае с пляжем Хрустальный речь идет о стилизации под природный камень.

В последний раз покрытие набережной пляжа Хрустального было уничтожено «штормом века» осенью прошлого года. Весной нынешнего года стало известно, что набережную пляжа уложат именно печатным бетонном. Правда, тогда доделать работы ныне сидящий в московском СИЗО экс-вице-губернатор Евгений Горлов обещал до конца лета.

В итоге ремонтные работы на пляже начались лишь в сентябре.

Вообще пляж Хрустальный в Севастополе за последние десятилетия стал уже символом бесхозяйственности городских чиновников.

Изначально пляж Хрустальный представлял собой песочную насыпь, 400-метровая бетонная набережная появилась лишь в 70-е годы. В то время здесь обустроили теневые навесы, расставили шезлонги и раздевалки. Именно тогда Хрустальный стал одним из самых популярных пляжей города.

А вот уже в 21-м веке городские власти начали ставить эксперименты над пляжем Хрустальный. Тут было и синтетическое покрытие под искусственную траву, и всевозможные виды плитки, и даже попытка завести и уложить гальку. Но море беспощадно смывало все покрытие с пляжа. Теперь вся надежда, что бетон, как и в 70-е годы, выдержит борьбу со стихией.

Дарья Тимофеева

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