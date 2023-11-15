На пляже «Хрустальный» предлагают построить волноотбойники

При каждом шторме с пляжа «Хрустальный» смывает плитку, гальку, а последний раз еще и ларек. Учредитель компании «Культурный центр «Мыс Хрустальный» Эдуард Юркевич считает, что мыс нуждается в защитных конструкциях, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Он привел в пример защитные конструкции, которые есть рядом в Артиллерийской бухте.

«Обратите внимание на тот берег. Были сделаны берегоукрепительные сооружения — волноотбойники. Вот они раз, два, три. По всей видимости на Хрустальном, наверно, надо делать. Была такая компания «Морстрой», которая строила у нас в городе, я не знаю есть она сейчас или нет, делала берегоукрепительные сооружения. Там волна бьет в трех местах. Самая большая волна вот в этом месте. Если вы обратите внимание, мы за свои деньги, подчеркиваю за свои деньги, сделали 25 метров стену, которая работает. Шторм прошел, стена стоит, волна режется. И такого урона уже, как мог быть, не наносится. Балясины не сносятся», — отметил он.

Каждый раз после сильных штормов плитку на Хрустальном вынуждены восстанавливать. Недавно ее уже перекладывали, но она не успела закрепиться, добавил Юркевич. Он отметил, что убирать разбитую плитку уже начали. Но пока погода не позволяет приступить к ремонту.

Напомним, в минувшие выходные пляж снова пострадал из-за сильного шторма. Волны повредили плитку и смыли ларек в море.

Ольга Сурикова