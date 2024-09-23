На пляже «Хрустальный» полным ходом идет ремонт

После «шторма века» повреждено покрытие, которое поменяют полностью.

Сейчас идут работы по демонтажу брусчатки и бетона. Таким образом, подрядчик добирается до плит советского времени. Затем с помощью анкерных элементов закрепляется армировочная сетка и заливается бетон; суммарно на этот объект уйдет более 900 кубометров бетона.

Раньше покрытие восстанавливал оператор пляжа, используя брусчатку. Теперь планируется выкладка декоративного обработанного бетона.

Работы запланированы на нижнем и верхнем ярусах пляжа, где тоже заменят покрытие. Их обещают закончить к 5 декабря.