В Грозном в результате взрыва на АЗС погибли четверо людей, из них двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли из-за взрыва на АЗС в Грозном, сообщает МЧС.

Пожар ликвидирован. Ведётся разбор и проливка конструкций.

ТГ-канала «База» сообщает, что погибшие после взрыва на АЗС были убиты отлетевшей цистерной.

На кадрах видео, снятого очевидцем, видно, как люди пытаются убежать от крутящейся с огромной скоростью цистерны.

МЧС России подтвердило гибель 4 человек, среди которых двое детей.

Взрыв произошел на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али. Взорвалась и загорелась цистерна с газом.

В тушении пожара принимали участие 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, сегодня стало известно, что удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтебазе в Феодосии, взрыв на которой произошел в ночь на 7 октября.

В Феодосии, к счастью, никто из людей не пострадал, но было принято решение об эвакуации. Было эвакуировано более тысячи человек.

Вечером 11 октября стало известно, что эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома. По состоянию на сегодняшнее утро в пунктах временного размещения оставалось порядка 20 человек.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео из социальных сетей

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