Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову избрана мера пресечения.

По решению Басманного районного суда г. Москвы он отправлен под стражу сроком на 2 месяца, пишет ForPost.

Горлову предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Сообщается, что чиновник через своего знакомого получил взятку в сумме 6 млн руб. от представителя коммерческого ресурсоснабжающего предприятия за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключённым договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство.

Расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Напомним, 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова