Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову избрана мера пресечения.
По решению Басманного районного суда г. Москвы он отправлен под стражу сроком на 2 месяца, пишет ForPost.
Горлову предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Сообщается, что чиновник через своего знакомого получил взятку в сумме 6 млн руб. от представителя коммерческого ресурсоснабжающего предприятия за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключённым договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство.
Расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Напомним, 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.
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Ольга Сурикова