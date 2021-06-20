Ограничено движение по направлению к ДОЛ «Горный»

На пути дежурит пост МЧС

Движение по автодороге в селе Родниковое, ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Горный», перекрыто до окончательного схода воды. Днем и вечером 19 июня был мощный перелив дождевых потоков на этом участке дороги.

Главное управление МЧС города выставило на пути к лагерю дежурный пост.

«В детском оздоровительном лагере дежурит добровольная пожарная команда. Лагерь обеспечен продовольственными ресурсами и запасами питьевой воды. Само учреждение затоплению не подвергалось, угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет», – сообщили в правительстве Севастополя.

Планируется до снятия ограничений по проезду лагерь обеспечивать продовольственным ресурсами и питьевой водой силами и с привлечением техники МЧС России.

Планируется, что вывоз детей будет происходить по графику — в понедельник, 21.06 — дети прибудут к 16:00 на площадку у Дворца культуры рыбаков (ул. П. Корчагина, 1).

По всем вопросам обращаться по телефону: +78692221018.

Напомним, в ночь на 18 июня в Севастополе разыгралась стихия: бушевал сильный ветер и лил сильный дождь. Многие реки вышли из берегов, затопило села Байдарской долины.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя