Пробки в Севастополе 21 июня

На проспекте Октябрськой революции не работают 4й день светофоры

В Севастополе отсутствует пробка на проспекте Октябрьской революции, при том что в этом уже четвертый день не работают светофоры. Также нет пробки и на улице Вакуленчука.

Можно спокойно проехать по улице Руднева. Сейчас пробка на улицах Хрусталева, Кожанова и Олега Кошевого.

Традиционно пробки на пересечении улиц Руднева и Льва Толстого, на улице Пожарова, возле рынка «Чайка», на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала и на 5км.