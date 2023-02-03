Обнаруженный афалин в районе парка Победы не имеет отношения к дельфинарию

Полиция Севастополя после проверки обнародовала информацию, согласно которой обнаруженный накануне на побережье в окрестности парка Победы афалин не относится к разыскиваемым дельфинам.

«Обнаруженный труп дельфина вида «Афалина» не имеет отношения к событиям с дельфинарием «Flipper», произошедшим 2-го ноября 2022 года», – сообщила пресс-служба УМВД города.

Напомним, директор дельфинария «Flipper» выпустил в море в парке Победы 4 афалин. За это он был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Ольга Сурикова