В России перестали выдавать загранпаспорта нового образца

В Севастополе, как и во всех регионах России, со 2 февраля 2023 года приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации. В МВД заявили, что приостановка временная и не зависящая от ведомства.

Причина называется техническая.

При этом предлагается следующий порядок получения загранпаспорта гражданами, ранее подавшими заявления на данную услугу.

При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате госпошлины.

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения госуслуги.

Для решения указанных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, Загранпаспорта РФ нового поколения можно было оформить в МФЦ с конца 2019 года.

Ольга Сурикова

Фото: visatimes.ru

